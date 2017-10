Wekdienst 23/10: Catalaans regioparlement bijeen en Rohingya-conferentie in Genève

Wat brengt vandaag?

- De fractievoorzitters van het Catalaanse regioparlement komen bijeen. Regiopresident Puigdemont heeft ze gevraagd bijeen te komen in verband met de recente stap van de Spaanse overheid. Die wil de Noord-Spaanse regio onder direct bestuur van Madrid brengen.

- Mark Rutte gaat verder met het ontvangen van kandidaat-bewindslieden. Tien kandidaat-ministers en één kandidaat-staatssecretaris komen langs op het Binnenhof.

- In Zuid-Afrika krijgen twee witte Zuid-Afrikaanse mannen hun straf te horen. In september vorig jaar stopten ze een zwarte jongen levend in een doodskist. Vorige maand werden ze schuldig bevonden aan poging tot moord, ontvoering en intimidatie.

- In Genève vergaderen hulporganisaties, waaronder de VN-vluchtelingenorganisatie, over de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar. Ze gaan oproepen meer geld te doneren. Volgens de organisaties is er ruim 400 miljoen euro nodig. Tot nu toe is er bijna 100 miljoen toegezegd.