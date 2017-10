President Macron in verlegenheid door plassende hond

Macron en de drie andere politici barsten in lachen uit als ze zien wat er gebeurt. "Ik vroeg me al af wat dat geluid was", zegt één van hen. "Gebeurt dat vaker?", vraagt een ander. "Nee", zegt de president lachend. "U heeft bij mijn hond een totaal ongewoon gedrag opgeroepen."

Macron probeert daarna het gesprek te vervolgen alsof er niets is gebeurd.

Nemo werd afgelopen zomer geadopteerd door de familie Macron en is sindsdien regelmatig op foto's te zien geweest. Zo werd Nemo gefotografeerd in de presidentiële tuinen en toen hij samen met zijn baasje de Nigeriaanse president Mahamadou Issoufou verwelkomde.