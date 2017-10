'Files blijven toenemen en dat kost maatschappij miljarden per jaar'

De drukte op de snelwegen zal de komende jaren verder toenemen en dat kost de samenleving miljarden euro's per jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat vandaag wordt gepresenteerd en het AD schrijft erover.

De verwachting van de onderzoekers is dat dit jaar en volgend jaar het verkeer op de weg met 1,7 procent toeneemt. De jaren daarna vlakt de groei af naar 1,2 procent.

Volgens de krant kost al dat fileleed de maatschappij tot 3,7 miljard euro per jaar. Die kosten zitten hem in het feit dat vrachtwagens en forenzen langer in de auto zitten, moeten omrijden om files te vermijden of eerder vertrekken om ze juist te omzeilen.

Zelfrijdende auto's

Het instituut, dat onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur, heeft berekend dat de extra reistijd op de weg tot en met 2022 met 28 procent kan toenemen in vergelijking met het afgelopen jaar. De organisatie verwacht dat investeringen in extra asfalt een slechts beetje verlichting kunnen bieden. De komst van zelfrijdende auto's zou pas echt een positieve verandering brengen.

De conclusies zijn niet verrassend. Verschillende rapporten wezen al op toenemende drukte, mede door de (verwachte) economische groei. Zo werd een half jaar geleden in de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse gewaarschuwd dat de wegen rond steden de komende decennia zullen dichtslibben.