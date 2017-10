'GGZ Nederland wil behandelgegevens toch uitwisselen'

GGZ Nederland roept zorginstellingen op om bepaalde gegevens van behandelingen van patiënten toch te delen met een externe databank, schrijft Trouw. Dat terwijl minister Schippers eerder had gezegd dat er geen wettelijke grond was om dit te doen, omdat patiënten niet om toestemming werden gevraagd.

Het gaat om data uit vragenlijsten die patiënten aan het begin en einde van hun behandeling invullen. Daarin wordt onder meer gevraagd naar angsten, suïcidaliteit, depressie en seksualiteit. De vragenlijsten, die eerder wel werden gedeeld, werden gebruikt om de kwaliteit van behandelingen te meten. Persoonsgegevens werden overigens afgeschermd.

Na de kritiek van Schippers besloten 175 instellingen afgelopen voorjaar te stoppen met het delen van de gegevens. GGZ Nederland wil het gebruik van het systeem weer hervatten omdat de data erg behulpzaam zouden zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Oude stukken

GGZ Nederland heeft hierover advies gevraagd en zou met een omweg nu juridische mogelijkheden hebben gevonden, meldt Trouw. Daarin wordt teruggegrepen op parlementaire stukken uit 1989, waarin staat dat bij het vergaren van patiëntgegevens voor het gebruik van kwaliteitsbevordering toestemming van de patiënt "mag worden verondersteld". Als voorwaarde zou de organisatie achter de databank de gegevens niet met verzekeraars mogen delen.

De adviseurs zijn het er echter niet over eens of deze constructie juridisch wel deugt. Als dat niet zo is dreigen er rechtszaken tegen instellingen, schrijft de krant.