WK handbal op de tocht voor geblesseerde Groot

Nycke Groot heeft bij haar club Györi een fikse bovenbeenblessure opgelopen. De sterspeelster van de Nederlandse handbalvrouwen staat volgens haar Hongaarse werkgever ongeveer vijf weken buitenspel.

Groot raakte afgelopen week geblesseerd tijdens een training met Györi. Een MRI-scan bracht vervolgens een kwetsuur in haar rechterdijbeen aan het licht.

In hoeverre de blessure Groots deelname aan het WK handbal in Duitsland in gevaar brengt, is nog niet bekend. Het toernooi lijkt voor haar haalbaar, aangezien op zaterdag 2 december het eerste groepsduel op het programma staat. Dan is Zuid-Korea de tegenstander.