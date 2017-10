Cavani redt punt voor PSG, rood Neymar

Paris Saint-Germain is ontsnapt aan de eerste nederlaag in de Franse competitie. De ploeg van trainer Unai Emery kwam bij Olympique Marseille in de extra tijd alsnog op gelijke hoogte: 2-2. Edinson Cavani scoorde in de 93ste minuut uit een vrije trap.

Ploeggenoot Neymar stond toen al niet meer op het veld. De Braziliaan moest na twee gele kaarten binnen drie minuten het veld verlaten.