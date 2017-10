Een Klassieker die thuishoort op veld 5 op zondagochtend

Aan tafel bij Studio Voetbal geen superlatieven over normaliter het mooiste dat het Nederlandse clubvoetbal te bieden heeft, de Klassieker Feyenoord-Ajax. Integendeel.

"Erbarmelijk, treurig, vreselijk, stuitend", zegt Kees Jansma over de topper in De Kuip. "De tweede helft was leuk, maar ik heb zitten snakken naar intelligente passjes."

"Dit was niet normaal", stelt oud-prof Pierre van Hooijdonk. "Als de eerste 45 minuten op veld 5 van een amateurclub op zondagochtend waren gespeeld, geloven we het ook."