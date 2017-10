Tiener in Zwitserland verwondt mensen met bijl

In een dorp in het noordoosten van Zwitserland heeft een 17-jarige jongen meerdere mensen verwond met een bijl.

De tiener viel zondagavond even na 20.00 uur verschillende mensen aan op een plein in het dorp Flums. Daarna ging hij er in een gestolen auto vandoor.

Toen hij bij een ongeluk betrokken raakte, liep hij te voet verder naar een tankstation waar hij nog meer mensen verwondde. Daar schoten agenten de tiener neer en konden ze hem arresteren.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn. De verdachte zou alleen hebben gehandeld en de politie denkt niet aan een terroristisch motief.