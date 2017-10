Vrouwenhandelaar Saban B. verkoopt nu energie aan Duitsers

De in Nederland tot acht jaar veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. runt vanuit Turkije een callcenter dat energiecontracten verkoopt aan Duitsers. Dat ontdekten drie verslaggevers van Der Spiegel.

De Duitse Turk Saban B., die in 1970 geboren werd in Turkije, stond aan het hoofd van een netwerk van pooiers. B. en zijn bende verdienden miljoenen aan de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie.

Daarbij gebruikten hij en zijn bende grof geweld tegen de vrouwen, wat hem de bijnaam 'het beest' opleverde.

Verlof

B. werd in 2008 veroordeeld tot acht jaar cel, maar wist in 2009 naar Turkije te ontsnappen toen hij een week verlof kreeg om zijn kind te zien. Op foto's op Facebook was te zien dat hij daar in grote luxe leefde.

Het Openbaar Ministerie droeg het onderzoeksdossier over aan Turkije omdat dat land geen staatsburgers uitlevert. Het Turkse gerechtshof bepaalde in 2016 dat B. zijn straf alsnog moest uitzitten in Turkije. Maar het lijkt erop dat dat niet is gebeurd. In Turkse media werd verondersteld dat B. naar Oekraïne was gevlucht.