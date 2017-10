Sportmonologen: oud-schaatser Stefan Groothuis

Danny Nelissen deed als eerste zijn verhaal en daarna waren Jan Lammers en Arnold Vanderlyde te zien in het nieuwe seizoen Sportmonologen. Dit keer is het de beurt aan oud-schaatser Stefan Groothuis, wereldkampioen sprint in 2012 en gouden medaillewinnaar op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen in Sotsji.