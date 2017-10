Keizer: ik zie spelers weer lachen

Met drie ruime zeges op rij beleeft Marcel Keizer zijn beste periode als trainer van Ajax. Zondag waren de Amsterdammers in de Klassieker met 4-1 te sterk voor Feyenoord in De Kuip. "Trainer van Ajax zijn, is leuk als je wint", zei de coach na afloop.

"We komen van ver en maken kleine stappen", ging Keizer verder. "We winnen nu drie keer op rij en ik zie op de training spelers ook weer vaker lachen. Die lach is een tijdje weggeweest."

Huntelaar: harde, maar faire duels

Volgens Keizer liet Ajax in Rotterdam vanaf de start zijn bedoelingen zien. "We gingen voor de overwinning. De druk van ons was groot en we zaten goed in de wedstrijd. Na rust hebben we dat uitgebouwd. Het is een teamprestatie. Iedereen is tot het gaatje gegaan en individuele kwaliteiten beslissen de wedstrijd."