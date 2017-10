Exitpolls: premier Abe behoudt tweederdemeerderheid in Japan

Volgens exitpolls behoudt de coalitie van de Japanse premier Abe zijn tweederdemeerderheid in het parlement. De coalitie van Abe's Liberaal-Democratische Partij (LDP) zou 311 van de 365 zetels in het parlement krijgen.

Abe heeft de tweederdemeerderheid nodig om het pacifisme uit de grondwet te kunnen schrappen. Sinds de Tweede Wereldoorlog mag Japan alleen een klein zelfverdedigingsleger hebben, maar Abe vindt dat vanwege de dreiging van Noord-Korea en de toenemende militaire kracht en ambities van China niet meer van deze tijd.

Grote droom

Die aanpassing van de grondwet is de grote droom van Abe, zegt correspondent Kjeld Duits. "Het was voor Abe de belangrijkste reden om juist nu vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Hij zag hoe de oppositie steeds zwakker werd. Zijn eigen populariteit was ook weggezakt, maar vanwege zijn houding tegenover Noord-Korea kwam hij er weer beter voor te staan."

Vanwege het slechte weer in Japan kan het nog even duren voordat de definitieve uitslag bekend is. Door orkaan Lan zijn veel wegen in het zuidwesten van het land onbegaanbaar geworden en bij een aantal stembureaus kunnen de stembiljetten daardoor niet worden opgehaald.