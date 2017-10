Russische oppositieleider Navalny weer op vrije voeten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is weer vrij. Hij zat een gevangenisstraf van twintig dagen uit, omdat hij bij herhaling de wet zou hebben geschonden door politieke manifestaties te organiseren of aan te kondigen, zonder dat hij daar toestemming voor had.

Aanhangers van de actiegroep Protest Moskou vierden zijn vrijlating met een spandoek over een brug bij het Kremlin. "Protest Moskou feliciteert Aleksej Navalny en wenst hem een succesvolle voortzetting van de campagne", zegt de groep in een tweet.