Vermiste wandelaars VS 'kozen voor een snelle dood'

Een Amerikaans koppel dat vermist werd in het Joshua Tree National Park is waarschijnlijk verdwaald en heeft toen zelfmoord gepleegd. De twee werden afgelopen week met fatale schotwonden in een omhelzing gevonden.

De 20-jarige Rachel Nguyen was in juli met de 22-jarige Joseph Orbeso naar het park gereisd om haar verjaardag te vieren. De eigenaar van een bed and breakfast sloeg alarm toen de twee niet terugkwamen.

De afgelopen drie maanden werd er in het park naar hen gezocht. Hun lichamen werden gevonden onder een boom, hun benen afgedekt tegen de brandende zon. Het bleek dat hun water op was en ze hun voedsel hadden gerantsoeneerd.

Snelle dood

De politie gaat ervan uit dat Orbeso, die als bewaker werkte, zijn dienstwapen heeft gebruikt om de twee uit hun lijden te verlossen. Hij zou het vuurwapen hebben meegenomen om zichzelf te kunnen beschermen. "Ze konden kiezen tussen een langzame, pijnlijke dood of een snelle", zegt een vriend. "Ze hebben gekozen voor snel."

"Hoe ze werden gevonden zegt alles over hem als man en als mens", zegt de vader van Orbeso, die erbij was toen zijn zoon en Nguyen werd gevonden. "Hij omarmde haar terwijl ze de schaduw zochten in de bosjes."

De familie van Nguyen zegt dat ze Orbeso niets kwalijk nemen. "We danken God dat we Rachel een fatsoenlijke begrafenis kunnen geven."