'Speciale gast' Van der Poel zorgt voor spanning bij de Belgen

"Veldrijden zal altijd een duel blijven tussen België en Nederland. Op dit moment zien we gewoon dat de dominantie in het Nederlandse kamp ligt. Dat voel je wel. Er haken geen mensen af, maar je merkt toch wel dat er wat spanning in de lucht hangt. We hebben ook jaren gehad dat het omgekeerd was. Nu hebben we een fenomeen dat rondfietst in Nederland en daar moet je gewoon respect voor hebben. En ook als er een alleenheerser is, blijft het een mooie sport om naar te kijken."

Wat maakt Van der Poel zo goed?

Nys: "Mathieu is een jongen die op een crossfiets iets heel speciaals kan. Hij kan een afdaling nemen, bochtjes draaien en over balkjes springen op een manier zodat heel veel andere renners in de problemen komen. Zo sprokkelt hij per ronde een paar seconden. Puur met het crosstechnische kan hij al het verschil maken. Hij heeft zijn fiets helemaal onder controle en durft een risicootje te nemen. Dat siert hem. En dat maakt het ook voor het publiek leuk om naar hem te kijken."