Brit Alexander Ullman wint Liszt Concours

De Britse pianist Alexander Ullman heeft het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours gewonnen. De 26-jarige Ullman versloeg op het concours voor jonge pianisten in Utrecht de andere twee finalisten, de Zuid-Koreaan Minsoo Hong en de Russische Dina Ivanova.

Het drietal bracht in TivoliVredenburg samen met het Radio Filharmonisch Orkest verschillende werken van de 19de-eeuwse Hongaarse componist Franz Liszt ten gehore. De internationale vakjury vond Ullman de beste, de publieksprijs ging naar Ivanova.

Ullman krijgt voor zijn overwinning 20.000 euro. Ook krijgen de drie finalisten de komende jaren een intensief begeleidingstraject aangeboden, met onder meer een tournee die hen voert langs 35 landen.

Elfde editie

Het Liszt Concours in Utrecht wordt elke drie jaar gehouden en geldt als een van de meest prestigieuze muziekconcoursen ter wereld. Pianisten tussen de 17 en 29 jaar kunnen meedoen.

Het was dit jaar de elfde editie van het Liszt Concours. Eén keer, bij de eerste editie in 1986, was er een Nederlandse winnaar. Dat was Martyn van den Hoek.