Arrestatiebevel voor Kroatische retailmagnaat

Kroatië heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de machtigste ondernemer van het land. De 66-jarige Ivica Todoric, oprichter van 's lands grootste retailorganisatie Agrokor, wordt verdacht van onder meer boekhoudfraude.

Onder leiding van Todoric groeide Agrokor de afgelopen decennia uit tot de grootste werkgever van de Balkan. Onder het bedrijf vallen onder meer de grootste supermarktketen in Kroatië, een grote chocoladeproducent en een krantendistributeur.

De laatste jaren is Agrokor in grote financiële moeilijkheden gekomen. Het bedrijf heeft een schuldenlast van ruim 6 miljard euro en is vrijwel bankroet. Een faillissement zou een grote klap zijn voor de Kroatische economie: de 60.000 werknemers zouden op straat komen te staan en ook bij leveranciers en andere bedrijven zouden tienduizenden banen in gevaar komen.

Ondergedoken

Volgens het Kroatische Openbaar Ministerie zijn de financiële problemen mede te wijten aan fraude in de top van het bedrijf. Behalve Todoric worden zeker veertien werknemers verdacht van betrokkenheid daarbij. Aangezien Todoric naar verluidt in Londen zit ondergedoken, is nu een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Intussen is de Kroatische regering er veel aan gelegen om een faillissement van Agrokor af te wenden. President Grabar-Kitarovic was deze week in Rusland om de zaak met president Poetin te bespreken. De Russische staatsbank Sberbank is een van de grootste schuldeisers van Agrokor.