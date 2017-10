Verstappen: een van slechtste kwalificaties dit seizoen

Hij was er duidelijk over. "Dit was een van de slechtste kwalificaties dit seizoen." Max Verstappen wist voor de kwalificatie van de GP van de Verenigde Staten al dat hij zondag in Austin door een gridstraf voor een zware inhaalrace staat, maar de zesde plaats in de kwalificatie viel hem vies tegen. "Het had beter gemoeten."

De Red Bull-coureur, winnaar in Maleisië en tweede in Japan, had al ingecalculeerd dat hij in Amerika van achteruit zou moeten beginnen. De renstal verving de motor voor de tweede dag en dat kostte hem vijftien plaatsen bij de start.

Fouten gemaakt

Maar de 20-jarige Nederlander is en blijft fanatiek, ook bij een mindere uitgangspositie. "Ik ben niet blij met mezelf", analyseerde hij zijn optreden in de kwalificatie. "Jammer, ik heb twee fouten gemaakt. Eentje daarvan in de laatste sector. Dan sta je dichter in de buurt van Vettel dan nu. De derde plaats haalbaar."