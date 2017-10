Napoli komt niet voorbij Inter in topper

De tegenvallende topper in de Serie A tussen Napoli en Inter is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Voor koploper Napoli betekende dit het eerste puntenverlies, na acht zeges op rij.

De kansen waren spaarzaam in Napels. In de eerste helft wist Inter-doelman Samir Handanovic zijn doel schoon te houden door knap te redden op een rebound van Dries Mertens. Pepe Reina voorkwam een Inter-treffer van Borja Valero.

Ook na rust bleef het vuurwerk uit. Voor Inter was Matías Vecino dichtbij; zijn inzet werd op de lijn gekeerd. En toen beide ploegen zich met een remise leken te hebben verzoend, bezorgde Mertens Napoli bijna de winst. Handanovic voorkwam dat, waardoor ook Inter ongeslagen blijft.