'Fox-presentator O'Reilly schikte voor miljoenen na seksuele intimidatie'

Oud-presentator van Fox News Bill O'Reilly heeft, na beschuldigingen van seksuele intimidatie, een schikking getroffen van 32 miljoen dollar met een vrouwelijke werknemer van Fox. The New York Times meldt dat op basis van twee bronnen die kennis hebben van de zaak. Fox, dat wist van de klachten, zou hem een maand na de schikking, in februari, nog een nieuw contract hebben aangeboden met een jaarsalaris van 25 miljoen dollar.

Het kijkcijferkanon, dat jaarlijks zo'n 150 miljoen dollar aan reclamekosten in het laatje bracht, vertrok in april bij Fox vanwege seksuele intimidatie. Grote adverteerders van Fox zouden gedreigd hebben de omroep te verlaten als O'Reilly bleef zitten. Ook zou het OM rond die tijd een onderzoek zijn begonnen.

Volgens de krant is het bedrag van 32 miljoen dollar, dat ook voor Amerikaanse begrippen erg hoog is, zeker de zesde schikking die O'Reilly of 21st Century Fox heeft getroffen in misbruikzaken. The New York Times maakt uit interviews op dat Fox lang heeft geprobeerd om de klachten over O'Reilly stil te houden, zoals volgens de krant ook is geprobeerd bij vergelijkbare klachten over Fox-oprichter Ailes.

Schandalen

Eerder werd al bekend dat er voor zo'n 13 miljoen dollar was geschikt met vrouwen die O'Reilly hadden beschuldigd. Hij zou een onvrijwillige seksuele relatie hebben gehad met een vrouw, andere collega's hebben aangerand en pornografisch materiaal naar een vrouw hebben gestuurd.

21st Century Fox zou hebben geweten dat O'Reilly betrokken was bij de schandalen, maar zou desondanks tegen medewerkers hebben gezegd dat de bedrijfscultuur was verbeterd.

O'Reilly spreekt tegen dat hij vrouwen heeft lastiggevallen en sprak dit voorjaar van een lastercampagne. Naar eigen zeggen heeft hij de schikkingen getroffen om zijn kinderen te beschermen tegen de media-aandacht.