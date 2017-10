Excelsior pakt eindelijk punt voor eigen publiek

De Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta is in 1-1 geëindigd. Excelsior pakte daarmee, na tien punten op vreemde bodem, het eerste punt in eigen huis.

De eerste helft bood veel strijd op het middenveld, maar weinig actie voor beide doelen. Ryan Koolwijk kopte namens Excelsior over, aan de overkant werd een schot van Deroy Duarte gekraakt.

Net voor rust omspeelde Spartaan Robert Mühren Ogmundur Kristinsson, maar de IJslandse doelman van Excelsior was net op tijd terug op zijn post.

Doelpunten na rust

Milan Massop maakte tien minuten na rust wat gelukkig via de voet van Sander Fischer 1-0. Mühren mikte daarop vanuit de aftrap rakelings voorlangs. Sparta miste stootkracht, maar gaf alles en kreeg door een rake vrije trap van Craig Goodwin (1-1) toch loon naar werken.