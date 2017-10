PEC Zwolle in elk geval een dag tweede na zege bij NAC

De uitstekende seizoensstart van PEC Zwolle heeft in Breda een passend vervolg gekregen. De ploeg van coach John van 't Schip won bij NAC met 2-0 en staat in elk geval voor één dag tweede in de eredivisie.

Voor rust viel er lange tijd bijzonder weinig te genieten. De thuisclub was weliswaar iets beter, maar werd nimmer gevaarlijk. Namens PEC deed Younes Namli af en toe iets leuks. Een keer zag hij zijn inzet via de billen van Menno Koch op de paal belanden.

Diezelfde Koch kon pal voor rust de bal simpel uitverdedigen, maar verloor de bal en raakte vervolgens Mustafa Saymak licht aan. Arbiter Martin van den Kerkhof wees naar de stip en Bram van Polen scoorde.

Veilig

De tweede helft begon heel anders dan de eerste. Na vijftien tellen lag de bal al in het Zwolse doel. Angelino schoof de bal binnen, maar stond net aan buitenspel. Niet veel later miste Thierry Ambrose een dot van een kans.

Dat laatste overkwam Piotr Parzyszek (goede redding op een kopbal) en Mustafa Saymak (schot op de paal) namens PEC. De tweede kans van Saymak was echter wel raak, waardoor de punten én de tweede plaats veiliggesteld waren.