Luiten verliest koppositie in Spanje

Joost Luiten is er niet in geslaagd zijn koppositie in de Valderrama Masters te behouden. Met een derde ronde van 71 slagen (par) zakte de 31-jarige geboren Bleiswijker naar de derde plaats.

Luiten maakte drie birdies, waaronder op de elfde hole, de par-5 die hem vrijdag een zeldzame albatross had opgeleverd. Hij moest echter ook op drie holes een bogey opschrijven. Luiten staat nu twee slagen achter op leider Sergio García (-8).

Daniel Brooks volgt op één slag van de Spanjaard. De Brit was met zeven birdies op de eerste tien holes op weg naar een baanrecord, maar daarna stokte het ritme. Hij liep met 64 slagen wel de beste ronde van de dag.