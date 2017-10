Chelsea ontsnapt tegen revelatie Watford

In de eerste helft leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Chelsea, de kampioen van het afgelopen seizoen. Zeker niet nadat Pedro de thuisploeg met een prachtige knal op voorsprong had geschoten. Die goal was de 8.000ste voor Chelsea sinds de oprichting in 1905.

Ook daarna werd Chelsea gevaarlijk met afstandsschoten van Pedro en Morata en moest Watford-doelman Heurelho Gomes een keer handelend optreden bij een mislukt lobje van Cesc Fábregas.

Op slag van rust kwam Watford langszij. Een verre inworp van José Holebas werd niet goed verwerkt door David Luiz, waarop middenvelder Abdoulaye Doucouré een gaatje vond in een woud van spelers.

Uitblinker Richarlison

Kort na rust eiste de Braziliaan Richarlison een hoofdrol voor zich op. De buitenspeler, die deze zomer persoonlijk akkoord was met een overgang naar Ajax, maar vervolgens door zijn zaakwaarnemer toch bij Watford werd ondergebracht, was een voortdurende plaag voor de Chelsea-defensie en had dat in de eerste tien minuten na rust moeten bekronen met een doelpunt.