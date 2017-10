Roda-icoon Nol Hendriks overleden

Nol Hendriks is zaterdag overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. De textielmagnaat, die Roda JC jarenlang financieel ondersteunde, is tachtig jaar geworden.

Behalve als investeerder was Hendriks als bestuurslid technische zaken, scout en lid van de raad van commissarissen betrokken bij Roda.

Hendriks was sinds de jaren tachtig bij Roda JC betrokken. Dankzij hem wist de club uit te groeien tot een subtopper. In 1995 eindigde Roda JC zelfs als tweede, achter het ongenaakbare Ajax van Louis van Gaal. In 2006 trok Hendriks zich terug uit de Limburgse club.