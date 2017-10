In Avenhorn is een vrachtwagenchauffeur vanmorgen zwaargewond geraakt, toen zijn voorruit werd doorboord door de klep van een suikerspinkraam. De kraam werd getrokken door de auto die voor de truck van het slachtoffer reed. Hoe de klep los kon raken, is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 07.45 uur. De chauffeur is direct naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto die de aanhangwagen met de kraam trok, is meegenomen naar het bureau, schrijft de regionale omroep NH.