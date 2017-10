'Winnen in De Kuip is het mooiste wat er is'

De Klassieker is voor Feyenoord en Ajax de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Iedere speler wil deze wedstrijd meemaken, maar slechts weinigen is dat gegund. En van die selecte groep is er nog een handvol spelers die debuteerden in de Klassieker. Een van hen is John Heitinga.

Heitinga maakte op 26 augustus 2001 als 17-jarige jongen zijn debuut in het betaalde voetbal in De Kuip tegen Feyenoord. "Een snikhete dag", blikt Heitinga terug. "We kregen een rode kaart en ik mocht erin als jong broekie. Ik voelde de spanning en de beladenheid. Het was een belangrijk moment."

Twintig minuten voor tijd kwam Heitinga het veld in voor Shota Arveladze om met tien man een 1-0 voorsprong te verdedigen. "Bij mijn eerste actie kreeg ik meteen een gele kaart omdat ik Van Hooijdonk ondersteboven kegelde."