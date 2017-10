Uitvaart Anne Faber in besloten kring in Nijmegen

In Nijmegen is gistermiddag in besloten kring afscheid genomen van Anne Faber, een week na de vondst van haar lichaam. De Utrechtse verdween drie weken geleden spoorloos tijdens een fietstocht. Een week later werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde.

De uitvaartdienst werd gehouden in de Stevenskerk in Nijmegen, de stad waar Faber heeft gestudeerd.De omgeving van de kerk was afgeschermd door beveiligers.

Het onderzoek naar de verdwijning en de dood van de vrouw is nog in volle gang. Volgens het OM wordt er nog forensisch onderzoek gedaan en wordt de verdachte die in deze zaak is aangehouden, Michael P., nog steeds verhoord. Ook heeft de politie de handen vol aan de vele tips die zijn binnengekomen.

Michael P.

P. blijft de komende drie maanden vastzitten. De pro-formazitting in de zaak is gepland op 10 januari. De inhoudelijke behandeling volgt later. P. zit in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De 27-jarige man werd op 9 oktober aangehouden, nadat zijn dna op de jas van de vrouw was gevonden.

P. was in een psychiatrische kliniek in Den Dolder bezig met zijn terugkeer in de maatschappij. Hij werd in 2012 tot twaalf jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes van 16 en 17 in Nijkerk in 2010. Nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, kwam hij volgens de regels in aanmerking voor een resocialisatietraject.