Wekdienst 21/10: Catalonië onder curatele en nog snellere politieauto's

Wat brengt vandaag?

• Het Spaanse kabinet komt bijeen om de autonome regio Catalonië onder onder direct bestuur te brengen. Het is een reactie op het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen. Aan het eind van de middag uur is er in de regio een grote demonstratie.

• In de Amsterdam Arena wordt tijdens het Amsterdam Dance Event de publieksprijs uitgereikt voor beste dj. Vorig jaar werd Martin Garrix verkozen tot winnaar. De 20-jarige in Amstelveen geboren dj is de jongste winnaar ooit.

• Vannacht is het Museumnacht. In het Mauritshuis in Den Haag kun je met een augmented reality-bril kijken naar het schilderij Saul en David van Rembrandt. Met de speciale 3D-bril op krijg je uitleg over hoe het schilderij gemaakt is, je kunt door de verflagen kijken en je ziet röntgenfoto's.

• In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden waaronder de Rotterdamse derby Excelsior-Sparta.