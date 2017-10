Verstappen: als ik niet blij was, had ik niet bijgetekend

Opmerkelijke timing

Opmerkelijk is de timing. Verstappen had immers al een doorlopend contract en zat tot eind volgend jaar muurvast. In 2019 zou hij eventueel mogen vertrekken naar een ander team, als Red Bull Racing ondermaats zou presteren. Dat is nu niet meer aan de orde. "Het gaat er niet om wanneer je tekent. Het draait vooral om de invulling van de details en het gevoel dat je hebt. En dat zit goed."

Verstappen wil er verder weinig woorden aan vuil maken. "Ja, we hadden kunnen wachten tot begin volgend seizoen. Eerst kijken hoe goed de nieuwe auto is en dan pas besluiten. Dat hebben we dus niet gedaan. Waarom niet? Omdat we dat niet gedaan hebben."

Er is bij Red Bull Racing in een paar maanden veel veranderd. Na de uitvalbeurt in de Belgische Grand Prix verzuchtte Verstappen nog dat hij het niet lang meer zou volhouden. Het moest beter. En het werd beter, met de zege in Maleisiƫ als voorlopig hoogtepunt. "De auto is nu competitief, we vallen minder uit en ik weet wat er in de pijplijn zit voor 2018."

Wat Verstappen daarmee concreet bedoelt blijft vaag. "Dat hou ik binnen het team, maar het geeft vertrouwen."

Geen Ferrari of Mercedes tot eind 2020

Duidelijk is dat ook de verhoudingen in het team een rol spelen: de pikorde. "Bij Mercedes kijken ze vooral naar Hamilton en Ferrari draait om Vettel. Ik ga ook proberen zoiets te creƫren", zegt Verstappen.

De contractverlenging betekent dat de deur naar topteams Ferrari en Mercedes tot eind 2020 dicht is. Daar kleeft een risico aan, erkent Verstappen. "Dat is met alles zo, en zeker bij autosport. Je weet nooit wat je gaat krijgen." Verstappen is niet bang dat hij op het verkeerde paard gokt. "Ik voel me hier goed bij. Ik hou sowieso niet van gokken. En als iedereen alles vooraf wist was iedereen miljardair."