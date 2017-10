Koningin Máxima grote afwezige bij kabinetswisseling

Bij de kabinetswisseling komende donderdag speelt Willem-Alexander als staatshoofd en lid van de regering een hoofdrol. Het is de eerste keer dat hij als koning zoiets meemaakt. Maar bij deze gebeurtenis - via de NOS completer dan ooit live te volgen - is koningin Máxima niet aanwezig.

Er is niet eens een bijrol voor haar weggelegd. Dit in tegenstelling tot bij de meeste andere voor ons land belangrijke gebeurtenissen, zoals Prinsjesdag, staatsbezoeken en Nationale Herdenkingen. Daarbij is zij steevast aan de zijde van de koning te vinden. Maar op de dag van de officiële benoeming en beëdiging van nieuwe bewindslieden, met daarop volgend de bordesscène, is Máxima in Thailand. Daar woont zij de crematie bij van de in oktober vorig jaar overleden Thaise koning Bhumibol Adulayadej.

Geen duobaan

Deze agendacomplicatie is echter niet de reden van Máxima's afwezigheid bij de koninklijke ceremonies rond het aantreden van het kabinet-Rutte III. Ze zou er sowieso niet bij zijn. Er is geen wettelijke regel die haar aanwezigheid in de weg staat. Maar er is wél een reden voor.

Het koningschap is geen duobaan. Máxima heeft geen enkele koninklijke bevoegdheid. Ze heeft niet de functie van koningin, al mag ze - vanwege haar huwelijk wél de titel koningin voeren. Daarover mag juist op een moment dat de koning als staatshoofd naar voren treedt geen misverstand ontstaan.

Vandaar de gegroeide de traditie en het ontstane protocol dat de koning zich bij deze gelegenheid niet door zijn of haar partner laat vergezellen. Toen koningen en koninginnen nog een rol speelden bij de vorming van een nieuw kabinet bleven koninginnen en prinsen-gemaal, zoals Claus en Bernhard, daarbij ook steeds buiten beeld.