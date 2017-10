Dood Chileense dichter Neruda blijft raadsel

Nieuw onderzoek naar het overlijden van de vermaarde Chileense dichter Pablo Neruda, in 1973, heeft geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak. Wel is duidelijk geworden dat hij is niet overleden aan de gevolgen van kanker, wat destijds wel de lezing was van de Chileense autoriteiten.

Neruda, die in 1971 de Nobelprijs voor de Literatuur won, overleed op 69-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Santiago. Daar werd hij behandeld aan prostaatkanker. Volgens de Chileense regering was die ziekte ook de doodsoorzaak, maar geruchten dat hij was vermoord door het regime van de nieuwe dictator Pinochet verdwenen nooit. Zo beweerde zijn chauffeur dat Neruda was vergiftigd.