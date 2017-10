Onderhandelaars Duitsland positief na eerste formatiegesprek

In Duitsland hebben de beoogde coalitiepartners voor het eerst samen om de tafel gezeten. Volgens betrokkenen was het een constructief gesprek en was te merken dat iedereen van goede wil is.

De christendemocratische bondskanselier Merkel (CDU/CSU) aast na de verkiezingen van vorige maand op een coalitie met de liberale FDP en de Groenen. Gezien de ideologische verschillen binnen deze 'Jamaica-coalitie' (zwart-geel-groen) wordt verwacht dat de gesprekken geruime tijd zullen duren.

Vijftig deelnemers

Aan het eerste verkenningsgesprek, onder leiding van Merkel, deden de afgelopen avond ruim vijftig onderhandelaars mee. Volgens Duitse media was het onderhoud sneller klaar dan verwacht.

Er is verkennend gesproken over onder meer klimaat, financiën, migratie en Europa. Details zijn niet bekendgemaakt. Dinsdag is er een tweede ronde, waarin moeilijke onderwerpen als belastingen en Europa meer in detail zullen worden besproken.

Enige optie

Bij de verkiezingen van een maand geleden bleef de CDU/CSU ondanks een verlies met afstand de grootste partij van Duitsland. Al snel bleek dat een Jamaica-coalitie de enige reële optie voor Merkel is. Haar oude coalitiepartner SPD wil niet doorregeren met haar en zelf sloot de bondskanselier Alternative für Deutschland en Die Linke uit van regeringsdeelname.