Opgepakte Turkse Nederlander terug in Nederland

De 24-jarige Volkan Caliskan, die in Turkije vastzat om politieke redenen, is terug in Nederland. De Turkse Nederlander werd in augustus opgepakt voor wat de Turken noemden "steun betuigen aan terroristen". Bij een voetbalwedstrijd van Besiktas zat hij achter een spandoek waarin steun werd uitgesproken voor twee leraren die in hongerstaking waren gegaan tegen de maatregelen van de Turkse regering na de coup.

Na twee weken in de gevangenis kwam Caliskan vrij. Hij en zijn advocaat waren toen in de veronderstelling dat hij het land niet mocht verlaten, maar dat bleek anders te zitten.

"Aanvankelijk dachten we dat ik een uitreisverbod had, maar dat besluit is nooit genomen", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Toen hebben mijn advocaat en ik na enige tijd de stoute schoenen aangetrokken en een terugkeer proberen te regelen. En dat is gelukt."

Rechtszaak

Caliskan zegt niets met het spandoek te maken hebben gehad. Een eventueel proces tegen hem ziet hij dan ook met vertrouwen tegemoet. "Ik weet niet of er een rechtszaak tegen mij komt, maar als dat zo is, dan ga ik terug naar Turkije. Ik weet gewoon zeker dat ik word vrijgesproken en mijn advocaat denkt dat ook."

De man uit Harderwijk is nu een week terug in Nederland. Hij logeert op dit moment bij zijn broer. "Het gaat goed met mij. Ik ben in Turkije ook steeds goed behandeld."