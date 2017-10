Zeker zestien agenten gedood bij vuurgevecht ten zuidwesten van Caïro

Bij een inval bij vermoedelijke leden van een terreurgroep in het Egyptische Gizeh zijn ten minste zestien politieagenten omgekomen in een vuurgevecht. Acht agenten raakten gewond. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op, omdat de politieactie nog steeds gaande is. Het is niet bekend hoeveel militanten zijn omgekomen.

Veiligheidsdiensten hadden een tip gekregen over een appartement in Gizeh, een gouvernement ten zuidwesten van hoofdstad Caïro, waar acht strijders van terreurgroep Hasm zich schuil zouden houden. Tijdens de doorzoeking ontstond een vuurgevecht waarbij de militanten ook explosieven hebben gebruikt.

Hasm

Hasm wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen op onder anderen rechters en politieagenten in Caïro. Volgens de Egyptische regering is Hasm de militante vleugel van de Moslimbroederschap. Dit wordt door de Moslimbroederschap, die in 2013 werd verboden, ontkend.

Na het afzetten van president Morsi, voorman van de Moslimbroederschap, nam het militante verzet in vooral de Sinaï sterk toe. Militanten in het gebied hebben in 2014 trouw gezworen aan Islamitische Staat.

In Egypte is de noodtoestand van kracht sinds de bomaanslagen en zelfmoordaanslagen op koptische christenen eerder dit jaar. Koptische christenen vormen een religieuze minderheid in Egypte. Islamitische Staat eist de aanslagen geregeld op.