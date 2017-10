Hamilton domineert vrije trainingen, Verstappen snel in tweede

Lewis Hamilton heeft bij de GP van de Verenigde Staten laten zien dat hij gretig is en zondag zomaar zijn vierde wereldtitel binnen kan slepen.

Op het circuit in Austin zette hij in de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd neer. In de tweede sessie brak hij zelfs het ronderecord met 1.34,668. Max Verstappen eindigde de eerste vrije training als vierde, maar in de tweede sessie was hij achter Hamilton de snelste.

De Limburger, die eerder op de dag zijn contract bij Red Bull verlengde, legde in de tweede oefensessie 30 ronden af. Hamilton reed er 26.

Sebastian Vettel kwam tijdens de tweede vrije training slechts tot negen rondjes. De Duitser liet nog wel in zijn Ferrari de derde tijd noteren.

Gridstraf dreigt voor Verstappen

Verstappen verwacht wel dat hij zondag nog een gridstraf gaat krijgen vanwege een op handen zijnde motorwissel. "Maar dat beslissen we zaterdag pas", liet Verstappen weten.

"Daar maak ik mij echter niet zo druk om. De auto oogt snel en er is hier prima in te halen. Dus het ziet er best goed uit voor zondag, ook al moet ik in de achterhoede starten."