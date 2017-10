Mormonen mogen aan de smartphone

De mormoonse kerk treedt langzaam toe tot het digitale tijdperk. In een persbericht van de vanuit Amerika geleide kerk staat dat mormoonse zendelingen voortaan een smartphone mogen hebben. Dat betekent niet dat ze het internet mogen afgrazen en sms'en en appen is er ook niet bij.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laagste Dagen heeft ruim 70.000 zendelingen, die op pad gaan om het Woord te verspreiden en mensen te bekeren.

Sinds 2014 mochten sommige, zorgvuldig uitgekozen zendelingen al een tablet hebben, maar vanaf nu krijgen de meesten een smartphone mee. Daarop kunnen ze de mormoonse leer bestuderen zodat ze lekenvragen over hun geloof kunnen beantwoorden. De toestellen worden uitgerust met speciale apps met informatie over de leer.

"De online wereld helpt degenen die de belangrijkste levensvragen stellen om de kerk te vinden", staat in de verklaring uit Utah, waar de kerk is opgericht. Wereldwijd zijn er bijna 16 miljoen leden en in Nederland ruim 9000.