Drugsverdachten op vrije voeten door fout rechter

Vier mannen die onlangs zijn opgepakt na de vondst van een drugs-laboratorium in Den Haag, zijn vandaag vrijgekomen door een fout van een rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie vindt de fout "betreurenswaardig", maar zet de vervolging van de verdachten wel door.

De mannen, een 36-jarige Mexicaan en drie Antillianen, werden vorige maand met een vijfde verdachte aangehouden na een tip uit een bouwmarkt. Medewerkers van Hornbach in Nieuwerkerk aan den IJssel was het opgevallen dat een van de mannen grote hoeveelheden gootsteenontstopper kocht. Toen hij dezelfde dag terugkwam om ook aceton te kopen, werd dat door het personeel geweigerd. Omdat werd gevreesd dat er xtc of explosieven van gemaakt zouden worden, werd de politie gealarmeerd.

Crystal meth

Rechercheonderzoek leidde naar de Lichtenbergweg in Den Haag waar een werkend crystal meth-laboratorium werd ontdekt.

Crystal meth is een zeer verslavende drug die in Amerika zeer populair is in de gay-scene. In Nederland is de drug nog zeldzaam maar wel in opkomst. In het illegale laboratorium werd een halve kilo van het middel aangetroffen.

Fout

Een van de verdachten was al vrijgekomen. De advocaten van de anderen ontdekten dat de rechter-commissaris die na de aanhouding de inverzekeringstelling had getoetst ook lid was geweest van de raadkamer die over de voorlopige hechtenis van de verdachten had besloten.

Dat is tegen de regels in en daarmee was de beslissing dat de verdachten vast moeten blijven zitten nietig, betoogden de raadslieden. Ze vroegen het OM om de verdachten direct vrij te laten.

De rechtbank stelde hen vandaag in het gelijk en heeft de voorlopige hechtenis van de vier opgeheven.