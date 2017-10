Rutte gestart met laatste ronde van de formatie

Formateur Rutte (VVD) is begonnen aan de laatste ronde van de formatie. Op dit moment spreekt hij met de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie over de aanstaande ministers en staatssecretarissen.

Hij ontvangt Buma, Pechtold en Segers tegelijkertijd in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Daar vond ook het grootste deel van de onderhandelingen over het kabinet-Rutte III plaats. Pechtold spreekt van een "ervaren ploeg met een paar frisse gezichten erin".

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het wordt een kabinet waar niet of nauwelijks experimenten worden uitgevoerd. Er zitten geen 'hotshots' uit het bedrijfsleven in of bekende Nederlanders. Die gingen in verleden vaak onderuit door de harde Haagse politieke cultuur. Het zijn vooral mensen met veel bestuurlijke ervaring."

Belastingformulieren

De verwachting is dat na dit gesprek de complete lijst van nieuwe bewindslieden naar buiten komt. De meeste namen zijn al bekend, maar er kunnen tot het laatste moment nog dingen veranderen.

De kandidaat-bewindslieden zijn gescreend door Justitie, de AIVD en de Belastingdienst. Die hebben bijvoorbeeld bekeken of ze hun belastingformulier altijd netjes hebben ingevuld en of ze geen boetes meer hebben openstaan.

Buma, Pechtold en Segers komen zelf niet in het nieuwe kabinet. Zij hebben direct na de formatieonderhandelingen laten weten dat ze hun partij als fractievoorzitter vanuit de Tweede Kamer willen blijven leiden.

De gesprekken met de aanstaande bewindslieden beginnen morgen. Dan komen de beoogde vicepremiers op bezoek: Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).

Bijleveld bevestigt

Volgende week komen de andere kandidaat-ministers en -staatssecretarissen langs. Beoogd minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) heeft tegenover RTV Oost gezegd dat zij maandag aan de beurt is. Bijleveld is nu Commissaris van de Koning in Overijssel.

In de gesprekken met Rutte moeten de kandidaten melden of er nog dingen zijn die de premier moet weten, voordat hij donderdag zijn nieuwe ploeg presenteert. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over nevenfuncties. Ministers en staatssecretarissen moeten alle bijbanen neerleggen, ook als het om een onbetaalde bestuursfunctie of redactiewerk gaat.

Gezondheid

Verder moet de formateur weten of de kandidaten nog zakelijke belangen hebben, bijvoorbeeld door een belastingconstructie van het bedrijf van zijn of haar partner.

Ook de gezondheid van de aanstaande bewindslieden komt in het gesprek aan de orde, want de functie is mentaal en fysiek zwaar door onregelmatigheid, de 'loodgieterstassen' vol huiswerk en de buitenlandse reizen.

Rutte zal zijn derde kabinet op 26 oktober presenteren op het bordes van Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koning. Normaal gesproken vinden de kabinetspresentaties op Paleis Huis ten Bosch plaats, maar het toekomstige woonpaleis van het koninklijke gezin wordt gerenoveerd. De formatie heeft dan 224 dagen geduurd.