'Japanse keizer Akihito treedt in 2019 af'

De Japanse keizer Akihito (83) zal hoogstwaarschijnlijk eind maart 2019 terugtreden. De Japanse krant Asahi meldt op basis van regeringsbronnen dat de abdicatie bijna rond is. Het ziet ernaar uit dat kroonprins Naruhito zijn vader dan een maand later opvolgt.

Het wordt de eerste abdicatie van een Japanse keizer in bijna 200 jaar. Het Hogerhuis ging in juni akkoord met het zeldzame verzoek tot troonsafstand van de keizer.

Akihito heeft de afgelopen jaren een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker. Vorig jaar zei hij dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maken zijn plichten te vervullen.

Rust

Keizerin Michiko viert vandaag haar 82-ste verjaardag en zei in een toespraak dat ze "een onmeetbaar gevoel van rust" heeft bij het idee dat haar echtgenoot de rest van zijn dagen een rustig bestaan kan leiden. Ze bedankte iedereen die heeft geholpen de abdicatie mogelijk te maken.

In 2019 is Akihito precies dertig jaar keizer geweest. Hij is de zoon van keizer Hirohito die in 1989 overleed en die het Japanse staatshoofd was tijdens de Tweede Wereldoorlog.