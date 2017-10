Verliezende Koeman sneert naar Nijhuis en 'beschermt' Klaassen

Ronald Koeman beleefde, voor de zoveelste keer dit seizoen, een avond om snel te vergeten. In eigen huis werd Everton met 2-1 verslagen door Olympique Lyon en Koeman, die Davy Klaassen naar de kant haalde, maakte langs de zijlijn een wat gefrustreerde indruk.

Koeman, voor de verandering gekleed in een trainingspak, ging na het laatste fluitsignaal verhaal halen bij landgenoot Bas Nijhuis. Tijdens de wedstrijd was de trainer al veelvuldig hoofdschuddend of druk gebarend te zien.

"In de tweede helft speelden we goed, maar we hadden een gebrek aan geluk", zei Koeman. "Wat we vanavond misten? Goals... We kennen onze situatie en hebben het geluk niet aan onze zijde."