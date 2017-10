Koeman verder in het nauw na verlies tegen Lyon

De druk op Ronald Koeman bij Everton is verder toegenomen, In de Europa League verloor de ploeg in eigen stadion met 2-1 van Olympique Lyonnais. Na de nederlaag staat de club laatste in groep E.

Al na vijf minuten gaf arbiter Bas Nijhuis Lyon (met Memphis Depay en Kenny Tete in de basis) terecht een penalty, die werd benut door Nabil Fekir. Everton ging vervolgens op zoek naar de 1-1, maar slaagde er maar niet in wat te creëren. Ook Davy Klaassen, die al in de rust werd gewisseld, niet.

Een opstootje,waarbij Ashley Williams rood had kunnen of misschien zelfs had moeten krijgen, leek Everton het heilige vuur te geven. Diezelfde Williams kopte even later de 1-1 binnen, maar een prachtig hakje van Bertrand Traoré bezorgde Lyon toch de zege.