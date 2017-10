Deel plafond basiliek Florence stort in, Spaanse toerist komt om

Een Spaanse toerist is omgekomen toen een deel van het plafond van een basiliek in de Italiaanse stad Florence vanmiddag instortte. De 52-jarige man werd geraakt toen een deel van het plafond van de Santa Croce-basiliek van dertig meter hoogte naar beneden kwam.

Volgens Italiaanse media waren brandweerlieden snel ter plaatse, maar kwam de hulp voor de man te laat. Hij was in het bijzijn van zijn vrouw. Het stel was samen op vakantie in Italiƫ.

Santa Croce

De Santa Croce-basiliek is een van de meest karakteristieke kerken van de stad. De gotische basiliek werd tussen 1294 en 1385 gebouwd.

De basiliek blijft zeker tot morgen gesloten.