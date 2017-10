Luiten voelt zich thuis op Valderrama en dat blijkt wel

Vorige week eindigde Luiten bij het Italiaanse Open voor de zoveelste keer dit seizoen in de ​middenmoot. Het kostte hem zelfs zijn plek in de tophonderd, waar hij sinds 2013 onafgebroken in stond.

Zes birdies

Na afloop was hij gefrustreerd over zijn zwakke putts en keek hij vooruit naar de banen van deze week: "Die liggen me goed." En dat bleek wel. Luiten was goed voor een bogey en zes birdies, waarvan vijf op de laatste zeven holes.