In de Rotterdamse haven heeft brand gewoed op het dek van een schip dat kokosolie vervoert. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er een explosie die werd gevolgd door een steekvlam van wel 50 meter hoog.

Iemand op het dek gleed van schrik uit en raakte gewond. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De brandweer had het vuur snel onder controle en er is geen gevaar voor de omgeving.

Wat de ontploffing veroorzaakte, is nog onduidelijk.