Telecombedrijven verlagen boetes voor opgezegde wanbetalers

Nederlandse telecombedrijven gaan lagere boetes opleggen aan klanten van wie het contract is beƫindigd wegens wanbetaling. Tien grote providers hebben daarover afspraken gemaakt met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder constateerde dat vaak incassobureaus worden ingezet bij schulden in verband met telefoonabonnementen.

Providers brachten vaak alle kosten in rekening voor de maanden dat het abonnement nog zou doorlopen. Op aandringen van de ACM wordt het schadebedrag verlaagd naar de helft van de resterende termijnen.

Er waren nog geen regels voor de hoogte van de schadevergoeding. "Providers deden dat allemaal op hun eigen manier. Klanten wisten daardoor niet waar ze aan toe waren en werden vaak met hoge bedragen geconfronteerd", zegt een woordvoerder van de ACM. De autoriteit hoopt dat door de afspraken minder vaak incassobureaus op klanten worden afgestuurd.

'Belangrijke piketpaal'

De telecombedrijven gaan verder duidelijkere informatie geven over de incassoprocedure. T-Mobile, Vodafone, Tele2, Ben, hollandsnieuwe, Simpel, Simyo en Youfone hebben de wijzigingen al doorgevoerd. KPN doet dat uiterlijk 1 januari en Telfort volgt in maart volgend jaar.

Het is de tweede grote wijziging in regels voor de telecombranche dit jaar. Sinds januari wordt een smartphone op afbetaling aangemerkt als lening, en worden klanten die zo'n lening aangaan geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). "We denken dat met deze maatregelen een belangrijke piketpaal is geslagen", zegt de ACM.

De toezichthouder wil dat incassobureaus hun gedrag structureel aanpassen. De autoriteit deed in 2015 een groot onderzoek naar de praktijken bij incassobureaus en concludeerde toen dat er veel misgaat. De ACM probeert de misstanden aan te pakken door schuldeisers op hun verantwoordelijkheid te wijzen.