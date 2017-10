Geen vuurwerk in Delhi: 'de rechtbank haalt zo de cultuur uit ons leven'

Goed voor de lucht is dit niet. Vorig jaar werden de inwoners van Delhi de ochtend na Diwali wakker in de ergste smog in decennia. Eerste minister Arvind Kejriwal vergeleek de stad met een gaskamer en dit was nauwelijks overdreven. De luchtkwaliteit was plaatselijk ruim 15 keer zo slecht als wat nog gezond is. Meters bereikten hun maximum, 999, wat staat voor minstens 999 kleine fijnstofdeeltjes (PM2,5) per kubieke meter. Ter vergelijking: in Amsterdam is het rond de 40.

Kort na Diwali besloot het Hooggerechtshof de verkoop van vuurwerk daarom te verbieden, in reactie op een petitie van een groep ouders die zich zorgen maken om de longen van hun jonge kinderen. Het verbod werd weer ingetrokken na protest van vuurwerkproducenten en handelaren, maar kort voor Diwali tóch weer ingevoerd.

"Laten we proberen het tenminste één Diwali zonder vuurwerk te doen", zei de rechter, die ook toegaf dat het eigenlijk een beetje een experiment is, om te kijken in hoeverre de luchtkwaliteit beter zal zijn zonder de vuurpijlen.