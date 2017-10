Bobsleeërs beginnen aan olympische missie

In Lillehammer werd ook de nieuwe bobslee gepresenteerd. "Veel hangt af van de komende weken", aldus De La Hunty. "We moeten het materiaal naar topniveau zien te brengen."

De tweemansbob, met Ivo de Bruin en remmer Bror van der Zijde, heeft de meeste kans om Pyeongchang te halen. "Vanaf de eerste wereldbekerwedstrijd moeten we er staan, alsof we op de Olympische Spelen staan", aldus Van der Zijde. "Iedere wedstrijd telt. We kunnen ons geen fout permitteren."