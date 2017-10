Braziliaanse president overleeft eerste stemming over corruptieschandaal

Een meerderheid in de commissie van het Braziliaanse Congres voor de grondwet, justitie en burgerschap wil dat president Temer niet wordt vervolgd voor betrokkenheid bij een grote corruptiezaak. 39 leden van de commissie stemden ervoor om de aanklachten bij het Hooggerechtshof te laten vervallen, 26 stemmen waren voor vervolging.

Volgende week wordt de stemming besproken in het Congres. Daar is een tweederdemeerderheid nodig voor vervolging en omdat Temer er een stevige meerderheid heeft, wordt verwacht dat ook daar zal worden besloten de aanklachten te laten vallen.

President Temer wordt beschuldigd van corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen van JBS, de grootste vleesproducent ter wereld.

Zwijggeld

Het schandaal kwam aan het licht, nadat de eigenaar van JBS, Joesley Batista, in opdracht van de federale politie geluidsopnames had gemaakt van een gesprek met Temer. Op die opname was te horen dat de president instemde met het doorbetalen van zwijggeld aan de voor corruptie veroordeelde oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Eduardo Cunha.

Batista biechtte op dat hij Cunha al geruime tijd betaalde om zijn mond te houden. Hij zou zo'n anderhalf miljoen euro zwijggeld hebben betaald. Temer zou hem hebben gevraagd daarmee door te gaan.

De oppositie diende een verzoek in om de president af te zetten, nadat de opnames aan het licht waren gekomen. Zelf heeft Temer altijd ontkend dat hij betrokken is bij de zaak. Hij zei in mei dat er met de geluidsopname is geknoeid en weigerde toen op te stappen.