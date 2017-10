Barcelona zet met tien man Olympiakos opzij

Barcelona heeft ook zijn derde duel in groep D van de Champions League gewonnen. In Nou Camp werd het Griekse Olympiakos Piraeus met 3-1 verslagen.

Dimitris Nikolaou schoot de bal in eigen doel, maar de Grieken kregen vlak voor rust hoop na een rode kaart voor Gerard Piqué. De Spanjaard sloeg de bal in het Griekse doel en kreeg zijn tweede gele kaart.

De man-meer-situatie leverde echter niets op voor Olympiakos en het was Lionel Messi die in de 61ste minuut met een vrije trap de 2-0 liet aantekenen. Toen Lucas Digne met een pegel vlak daarna voor de 3-0 zorgde, was het duel gespeeld.

Nikolaou maakte kort voor tijd zijn fout goed door de 3-1 te maken.